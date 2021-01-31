صنع الله يطالب السراج بصرف مرتبات أفراد حرس المنشآت النفطية

ليبيا – دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفطى صنع الله رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى إصدار تعليماته لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق لصرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية بالكامل، حفاظًا على استمرار تصدير النفط وتجنيب الدولة خسائر مالية.

صنع الله في رسالة وجهها لرئيس المجلس الرئاسي وفقًا لما أوردته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، قال إن الاعتصامات ما زالت قائمة في كامل المنطقة الشرقية ولا تقتصر على ميناء الحريقة، منوهًا إلى أن الأوضاع أصبحت في غاية التوتر؛ نتيجة الاعتصامات المطالبة بصرف المرتبات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية