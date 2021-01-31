امغيب: مهمة فريق الحوار في جنيف لاختيار مرشح واحد من أحد الأقاليم ستكون مستحيلة

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إنه تفاجأ كما تفاجأ الكثير غيره بالعدد الكبير لمرشحي منصب رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة القادمين الذي تم الإعلان عنه من قبل البعثة الأممية، مما جعله يعتقد أن المهمة الموكلة لفريق الحوار في جنيف لن تكون سهلة بل ستكون أشبه بالمستحيلة لاختيار مرشح واحد من أحد الأقاليم على الأقل.

وأكد امغيب، أنه يتعين على مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة استيفاني ويليامز البحث عن آلية جديدة أو مخرج آخر قبل موعد 5 فبراير الذي أعلنت عنه، متوقعا أن لديها خارطة طريق بديلة في حالة الفشل المتوقع.

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