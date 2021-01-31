امغيب: مهمة فريق الحوار السياسي أشبه بالمستحيلة

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن مهمة فريق الحوار السياسي المجتمع في جنيف غدا لاختيار رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة لن تكون سهلة بل ستكون أشبه بالمستحيلة بسبب العدد الكبير للمترشحين.

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وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إنه تفاجأ كما تفاجئ الكثيرين “بالعدد الكبير لمترشحي رئاسة الرئاسي والحكومة القادمين الذي تم الإعلان عنه من قبل البعثة الأممية” مضيفا أنه يعتقد أن المهمة الموكلة لفريق الحوار في جنيف لن تكون سهلة بل ستكون أشبه بالمستحيلة لإختيار مرشح واحد من أحد الأقاليم على الأقل.

وأردف امغيب أنه يتوجب على المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز البحث عن آلية جديدة أو مخرج آخر قبل موعد 5 فبراير الذي أعلنت عنه مرجحا أن يكون لدى وليامز خارطة طريق بديلة في حالة الفشل المتوقع .