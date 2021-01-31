ليبيا الان

امغيب: مهمة فريق الحوار السياسي أشبه بالمستحيلة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن مهمة فريق الحوار السياسي المجتمع في جنيف غدا لاختيار رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة لن تكون سهلة بل ستكون أشبه بالمستحيلة بسبب العدد الكبير للمترشحين.

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وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إنه تفاجأ كما تفاجئ الكثيرين “بالعدد الكبير لمترشحي رئاسة الرئاسي والحكومة القادمين الذي تم الإعلان عنه من قبل البعثة الأممية” مضيفا أنه يعتقد  أن المهمة الموكلة لفريق الحوار في جنيف لن تكون سهلة بل ستكون أشبه بالمستحيلة لإختيار مرشح واحد من أحد الأقاليم على الأقل.

وأردف امغيب أنه يتوجب على المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز البحث عن آلية جديدة أو مخرج آخر قبل موعد 5 فبراير الذي أعلنت عنه مرجحا أن يكون لدى وليامز  خارطة طريق بديلة في حالة الفشل المتوقع .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لا يا سيد مغيب فأستيفاني محنكه وعارفه شغلها من حيث تعيين رعاة ليبيين لحماية مصالح الغرب في ليبيا فلن يعجزها الأختيار مهما ابدي لفيف من العملاء رغبته في التطوع لأن يكون عميل علي غرار من سبقوه فأستيفاني ستتفاني وستختار ألمع العملاء وأنشطهم وأكثرهم أستعدادا لحماية مصالح الدول الاستعماريه الكبري ففي سابق الزمن الدول الكبري كان طمعا في خيرات بلد ما تحتله بغرض الاستيلاء علي ما به من ثروه ولكن ولأن الاحتلال مكلف ومذموم دوليا فقد تفتق ذهن المستعمر القديم علي شئ جديد وهو الهيمنه الفكريه والاشراف علي تعيين ساسه عملاء للمستعمر القديم في الدول ذات الثروات مثل ليبيا ليضمن بذلك وصوله لتلك الثروه عن طريق عملاء ووكلاءه الذين عينهم ودفع بهم الي مفاصل السلطه في الدوله المراد أستنزاف خيراتها فالغرب واضيف اليهم تركيا قد أستفادوا بدفع ليون بعملاء لليبيين لتولي مناصب في المجلس التعاسي والمجلس الاعمي للدولمه اللذان هما نتاج لمؤامرات جرت في الصخيرات أما الليبيين فلم ينالوا اي شئ من حكومه فرضت بالقوه فوسعت بين الفرقاء الليبيين الهوه وزادت الفقير فقرا والعميل ثراءا

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