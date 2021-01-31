الشيباني: حكومة الوفاق صرفت المليارات دون رؤية أي شيء ملموس على الأرض

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن القاصي والداني والذكي ومحدود الذكاء والمتابع للمشهد الليبي واللامبالي يعلم بأن حكومة الوفاق صرفت المليارات دون رؤية أي شيء ملموس على الارض.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” هذه الأموال صرفت مقابل الابتزاز والترضيات وشراء الذمم والولاءات، وشراء سكوت أصحاب السلاح والأصوات العالية”.

وتابع: “أما جبر ضرر ضحايا الانتهاكات وتعويضهم حتى يستطيعون صيانة منازلهم والعودة إلى ديارهم فليس لهم في أموال ليبيا نصيب. عندما تصبح الثقافة السائدة المال مقابل القوة، (ما لكم كيف تحكمون)، صدق الله العظيم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية