المصباحي: حل الأزمة لن يتم إلا بالوصول للانتخابات والتي يصعب إجراؤها قبيل إخراج المرتزقة

ليبيا – قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي إن الأمم المتحدة لن تقدم أي جديد، فهي تعمل على إدارة الأزمة منذ سنوات وليس حلها، وهي مشكلة كبيرة تواجه الشعب الليبي.

المصباحي لفت خلال تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن حل الأزمة لن يتم إلا بالوصول لانتخابات رئاسية وتشريعية، والتي يصعب إجراؤها قبيل إخراج المرتزقة وحل الميليشيات وتسليم أسلحتها.

وأعرب عن أمله في أن تجرى الانتخابات العامة نهاية العام الجاري، لافتًا لوجود عدد من المؤشرات التي تؤكد صعوبة إجرائها في ظل عدم تفعيل مخرجات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة والمرتزقة الأجانب.

كما أوضح أن الحوار الليبي – الليبي هو الوحيد الذي سيحل الأزمة بعيدًا عن التدخلات الخارجية، داعيًا الجامعة العربية والاتحاد الافريقي للعب دور بارز ومؤثر في الأزمة، وعدم ترك الساحة لأطراف خارجية تتلاعب بمصير الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية