العكروت: لو كنت بين المرشحين للرئاسي لطرحت برنامجا من بند واحد وهو إنجاح العملية الانتخابية

أعرب سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، محمد خليفة العكروت، عن اندهاشه من كمية الطروحات التي أعلنها المترشحون لمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء في برامج ترشحه.

وقال العكروت في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن برامجهم تتضمن أطروحات عديدة، كلها رائعةٌ جميلة، لكنها غير معقولة، موضحا أن الأطروحة الواحدة من أطروحاتهم، تحتاج ليس أقلّ من سنتين لتحقيقها، وتحتاج وطناً وبلداً مستقراً، وتحتاج أطقماً إدارية وخبراء ضالعين لتنفيذها، وتحتاج –الأهم- نوايا صادقة وقلوباً واحدة لإظهارها للوجود.

وتساءل العكروت “كيف وجميعهم، يطرحون ما لا يقل عن ست أو سبع طروحات، ويتعهدون بتنفيذها وتحقيقها خلال أحدَ عشر شهراً!؟”، لافتا إلى أنه لو كان من المتقدمين للترشح، للرئاسي أو الحكومة، لطرح برنامجاً يتكوّن من بندٍ واحدٍ فقط وهو «سأبذل قصارى جهدي وأعمل بما في وسعي، لإنجاح الانتخابات المقبلة، لكي تتشكل سلطة تشريعيه وتنفيذية دائمة ثابته في البلاد لا أكثر من ذلك”.

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