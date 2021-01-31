الصغير: لا يحق لمن يشغل منصب سيادي الترشح لمنصب أخر

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إن كل من يشغل منصب سيادي سواء كان شغله بالانتخاب أو بالتعيين لا يحق له الترشح لمنصب أخر إلا بعد تقديم استقالته وتسليم مهامه لغيره.

ولفت الصغير، من خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هذا الأمر يشمل أعضاء مجلس النواب وأعضاء ما يسمى بمجلس الدولة والوزراء والوكلاء والقضاة والعسكريين وأعضاء المجالس البلدية، كما يمنع القانون تولي من لديهم إزدواج الجنسية إلا بشروط خاصة وفي كل الأحوال تمنع التشريعات الليبية تولي مزدوجي الجنسية والمتزوجين بأجنبيات من الوظائف السيادية، متسائلا هل ستلتزم البعثة بالقوانين الليبية والوثائق الدستورية السارية؟.

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