مركز مكافحة الأمراض ينعي أحد قياداته الطبية بعد وفاته بـ«كورونا»

نعى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، الدكتور صلاح الدين التريكي، مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالمركز، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن المركز: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور صلاح الدين مصطفى التريكي .. مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالمركز، وذلك بعد صراع مرير مع فيروس كورونا”.

وأضاف البيان “كان المرحوم إنساناً خلوقاً متواضعاً مخلصا لعمله ووطنه، وقد حظي بحب واحترام الجميع”.

وتابع “في هذا المصاب الجلل، يتقدّم مدير عام المركز ومدراء الإدارة والمكاتب والفروع وكافة العاملين بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وفروعه، بأحرّ التعازي وأعمق المشاعر الاخوية المخلصة إلى أهل وأسرة وذوي وزملاء الفقيد، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان وأن يتقبّله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن اليوم الأحد، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 30 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (316).

واستلم المركز عدد (6007) عينة لفيروس كورونا وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (5026) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (981) عينة موجبة لفيروس كورونا (703 جديدة + 278 مخالطة)”.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 118631، والحالات النشطة 18048، في حين بلغ عدد المتعافين 98706، بينما الوفيات 1877 حالة.