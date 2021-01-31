النعاس: الهجوم على مخرجات جنيف متوقع جدًا خاصة ممن يتوقع عدم فوزه بأي منصب

ليبيا – اعتبرت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس أن ما وصفقته بـ “الهجوم” ضد ما سينتج في جنيف متوقع جدًا، خاصة ممن يتوقع عدم فوزه، وإنه لن يكون له وجود في المشهد القادم.

النعاس قالت في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن الهدف من الرفض والتشكيك المبكر هو إبعاد شبهة المعرقلين ورفض النتائج النهائية.

وتابعت: “كما نتوقع أن يبدأ البعض في المعارضة بعد إعلان المخرجات، وبخصوص العقوبات لا أعتقد أن تهديد الأمم المتحدة بهذه العقوبات له تأثير، ويؤخذ على محمل الجد؛ لأنه سبق أن أعلنت بمعاقبة المعرقلين للصخيرات، ولكن لم تكن جادة فيما لوحت به، ولم تتخذ أي إجراءات حاسمة لتطبيق العقوبات”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية