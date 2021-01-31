شبكة إعلام المرأة العربية: ندعم ترشح إيمان الكشر لرئاسة الحكومة الليبية

أعلنت شبكة إعلام المرأة العربية عن دعمها الكامل لترشح إيمان عمران محمد الكشر لرئاسة الحكومة الانتقالية فى ليبيا.
وأكدت شبكة إعلام المرأة العربية أن الكشر التي اتخذتها الكشر غير مسبوقة فى تاريخ ليبيا داعية قيادات شبكة إعلام المرأة العربية فى 18 دولة عربية إلى انتخاب إيمان الكشر خاصة أن المرأة العربية عامة والليبية خاصة اثبتت وجودها فى العقود الأخيرة.
وقال مؤسس ورئيس الشبكة معتز صلاح الدين إن تجربتنا فى الشبكة على مدى 6 سنوات وما حققناه من نجاح كبير يعود أساسا الى قيادات الشبكة من النساء فهناك 190 قيادة فى الشبكة منهم 7 رجال فقط والباقى قيادات نسائية من 18 دولة عربية مؤكدا أن من بين أنجح القيادات فى الشبكة نساء ليبيا وأضاف “لقد عانت المرأة الليبية من ويلات الصراع وهى الاكثر تضررا هى واطفالها لذلك فالمرأة هى الأقدر على بذل أقصى جهد من أجل عودة الاستقرار إلى بلادها”.
وأشار صلاح الدين إلى أن الكشر لديها من الخبرات العملية والحس الوطنى والتدريب السياسى ما يمكنها من أداء دورها مع كل التقدير للمرشحين الآخرين
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك