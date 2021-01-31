شبكة إعلام المرأة العربية: ندعم ترشح إيمان الكشر لرئاسة الحكومة الليبية

أعلنت شبكة إعلام المرأة العربية عن دعمها الكامل لترشح إيمان عمران محمد الكشر لرئاسة الحكومة الانتقالية فى ليبيا.

وأكدت شبكة إعلام المرأة العربية أن الكشر التي اتخذتها الكشر غير مسبوقة فى تاريخ ليبيا داعية قيادات شبكة إعلام المرأة العربية فى 18 دولة عربية إلى انتخاب إيمان الكشر خاصة أن المرأة العربية عامة والليبية خاصة اثبتت وجودها فى العقود الأخيرة.

وقال مؤسس ورئيس الشبكة معتز صلاح الدين إن تجربتنا فى الشبكة على مدى 6 سنوات وما حققناه من نجاح كبير يعود أساسا الى قيادات الشبكة من النساء فهناك 190 قيادة فى الشبكة منهم 7 رجال فقط والباقى قيادات نسائية من 18 دولة عربية مؤكدا أن من بين أنجح القيادات فى الشبكة نساء ليبيا وأضاف “لقد عانت المرأة الليبية من ويلات الصراع وهى الاكثر تضررا هى واطفالها لذلك فالمرأة هى الأقدر على بذل أقصى جهد من أجل عودة الاستقرار إلى بلادها”.

وأشار صلاح الدين إلى أن الكشر لديها من الخبرات العملية والحس الوطنى والتدريب السياسى ما يمكنها من أداء دورها مع كل التقدير للمرشحين الآخرين