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ياسين: من المستبعد نجاح أي حوار من دون إيجاد حل لمشكلة الميليشيات غرب البلاد

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذر المحلل السياسي فرج ياسين المبعوث الأممي الجديد من السير على نهج سابقيه في تشخصيهم الخاطئ للأزمة، مؤكدًا رفض الشعب الليبي لأي محاولات لفرض الجماعات المتأسلمة في المشهد السياسي.

ياسين أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى وجود ضغوطات تمارسها الدول الغربية لفرض شخصيات بعينها على المشهد السياسي الليبي، مستبعدًا نجاح أي حوار من دون إيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة غرب البلاد.

وعن إمكانية إجراء الانتخابات العامة في ليبيا نهاية العام الجاري، لفت إلى أن ذلك مرهون بالمجلس الرئاسي الجديد، ومدى جدية الأمم المتحدة في المطالبة بإخراج المرتزقة والميليشيات المتطرفة من ليبيا.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • دور كل ممثل للدوله الأستعماريه في العبثه الأمميه في ليبيا هو العبث بمستقبل ليبيا والتلاعب به ودعك مما تسمي زيفا بالبعثه الأمم المتحده فهي عبثه أمميه وليست بعثه أمميه ودورها التخريبي في ليبيا واضح كوضوح الشمس وهو ترسيخ الهيمنه الفكريه وتجذيرها وأهمها تعيين ساسه عملاء للمستعمر القديم في الدول ذات الثروات مثل ليبيا لتضمن بذلك وصولها لتلك الثروه عن طريق عملاء ووكلاءه الذين عينهم ودفعت بهم الي مفاصل السلطه في الدوله المراد أستنزاف خيراتها فالغرب واضيف اليهم تركيا قد أستفادوا بدفع ليون بعملاء لليبيين لتولي مناصب في المجلس التعاسي والمجلس الاعمي للدولمه اللذان هما نتاج لمؤامرات قذره وخسيسه علي الليبيين جرت في الصخيرات أما الليبيين فلم ينالوا اي منفعه من حكومه العملاء التي فرضها ليون مندوب العبثه الأمميه بمصير ليبيا فوسعت العبثه الأمميه بين الفرقاء الليبيين الهوه وزادت الفقير فقرا والعميل ثراءا

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