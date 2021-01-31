التايمز البريطانية: أمريكا هربت صاروخ بانتسير إس من ليبيا إلى المانيا

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الولايات المتحدة الأمريكية قامت في مهمة سرية بتهريب نظام دفاع جوي روسي الصنع من ليبيا إلى قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا.

وبحسب الصحيفة، فإن النظام كان سليما وتمت إزالته نتيجة مخاوف من أن بطارية صاروخ بانتسير إس -1، التي يمكن أن تسقط بسهولة الطائرات المدنية، يمكن أن تقع في أيدي المليشيات أو مهربي الأسلحة في ليبيا التي مزقتها الحرب.

وأكدت المصادر أن المهمة تمت في يونيو من عام 2020 حيث حلقت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-17A Globemaster III إلى مطار زوارة الدولي الواقع غرب طرابلس، والتقطت نظام الدفاع الجوي الروسي ثم نقلته إلى القاعدة الجوية في ألمانيا.

وأضافت الصحيفة: “قال مسؤول روسي إن موسكو كانت على علم بأن الولايات المتحدة أزالت نظام بانتسير، لكنه أشار إلى أن الاستيلاء عليه سيكون ذا قيمة استخبارية محدودة، ومن المفترض أن يتم تجريد هذه النسخ من قاعدة بيانات الأصدقاء أو الأعداء وهي محمية بعناية مع رموز جهاز الإرسال والاستقبال لجميع طائرات القوات الجوية الروسية.”