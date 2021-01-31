بالصور.. التجمع السنوي لمنتسبي الإدارة العامة للتدريب بـ«داخلية الموقتة»

شارك مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية التابعة للحكومة الموقتة العقيد الشريف إسماعيل اقويدر في التجمع السنوي لمنتسبي الإدارة العامة للتدريب، اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان إن مشاركة اقويدر في هذا الجمع جاءت تنفيذآ لتعليمات الوزير إبراهيم بوشناف، مضيفة أن اقويدر أثنى على «الجهود المبذولة من قبل مدير الإدارة العامة للتدريب، والانضباطية الملحوظة وروح الانتماء للمؤسسة الشرطية لمنتسيبي الإدارة».

كما شدد على دور الإدارة العامة للتدريب في «تأهيل دماء جديدة للعمل بهيئة الشرطة، كونها شريان رئيسي لعمل وتطوير وزارة الداخلية وتدريب الكادر الوظيفي العامل بالوزارة».

وشارك في هذا الجمع السنوي أيضا مدير الإدارة العامة للتدريب العقيد خميس الوزان.

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