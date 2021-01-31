العباني: المرشحون للرئاسي والحكومة ليس لديهم برامج عمل أو رؤية حول الأوضاع في ليبيا

هاجم عضو مجلس النواب محمد العباني، اليوم الأحد، تقدم 45 شخص لمناصب المجلس الرئاسي والحكومة، قائلا إن هذه الشخصيات تقدمت دون رؤية أو برامج عمل، لتختار منهم لجنة الـ 75 المختارة من المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز 6 أشخاص “3 للرئاسي و3 للمناصب التنفيذية” في غياب إرادة الشعب الليبي للإعداد لإنتخابات مجلس النواب ورئاسية في نهاية.

وأضاف العباني في تصريحات صحفية أنه في يوم 5 فبراير ستحل بالوطن والمواطن كارثة عندما تقوم البعثة الأممية بتسمية أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة دون إرادة الشعب.

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