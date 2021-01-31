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«أمن بنغازي» يتمكن من ضبط سيارة داخلها 8.5 كيلو حشيش بعد مقاومة مسلحة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكن رجال النجدة بمديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، من ضبط مركبة خاصة بأحد تجار الخمور والمخدرات في منطقة بوهديمة بعد تبادل لإطلاق النار.

وعثر داخل المركبة على 8 كيلو ونصف من مخدر الحشيش (قطع كبيرة)، وذلك وفق بيان  لمديرية أمن بنغازي.

وأوضحت المديرية أنه تم إعداد كمين وتحديد مركبة تخص «المدعو ميدو احليبه، وذلك بناء على تعليمات السيد رئيس الغرفة المركزية الفريق عبدالرازق الناظوري بخصوص مداهمة وضبط تجار الخمور والمخدرات».

وأضاف البيان: «أثناء الرجوع تعرضت المجموعة (الأمنية) لمقاومة عنيفة بالأسلحة كلاشينكوف ودنات RBG؛ حيث كانت الرماية مباشرة على الأعضاء ودوريات النجدة، لكن تم ضبط المخدرات والمركبة والرجوع إلى القسم».

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مديرية أمن بنغازي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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