توزيع إصابات كورونا.. زيادة في الحالات الزاوية وطرابلس ومصراتة

شهدت الزاوية وطرابلس ومصراتة، زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا أمس السبت، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي أكد تسجيل 981 إصابة و1349 حالة شفاء، و35 وفاة، أمس

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تسلم 6007 عينات موزعة على المختبرات المرجعية أظهرت التحاليل سلبية 5026 عينة، فيما تأكد إصابة 981 حالة منها 703 جديدة و278 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ481 حالة جديدة و97 مخالطة، وبنغازي 5 حالات جديدة، ومصراتة 10 حالات جديدة و117 مخالطة، والقره بوللي 16 حالة جديدة، ويفرن 4 حالات جديدة، والمنشية الجميل 4 حالات جديدة، وسواني بن آدم 3 حالات جديدة، والماية 14 حالة جديدة، وطبرق 10 حالات جديدة، والخمس 7 حالات جديدة، وزليتن 15 حالة جديدة و13 مخالطة، وجنزور 13 حالة جديدة.

تسجيل 981 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا و1349 حالة شفاء

وفي سرت تم تسجيل حالتين مخالطتين ورقدالين وصبراتة وزوارة حالة جديدة لكل منها، وسبها حالة جديدة وأخرى مخالطة، والشاطئ 4 حالات جديدة، ومسلاتة حالة مخالطة، وقصر الأخيار 4 حالات جديدة، والزاوية الغرب 15 حالة جديدة، وقصر بن غشير 3 حالات جديدة، والعجيلات 11 حالة جديدة، والكفرة 3 حالات جديدة، وسوق الخميس امسيحل 5 حالات مخالطة، وغريان 12 حالة جديدة و7 مخالطة، والزاوية المركز 40 حالة جديدة و32 مخالطة.

كما سجلت الجميل 3 حالات جديدة، والزاوية الجنوب 14 حالة جديدة وحالتين مخالطتين، وصرمان حالتين جديدتين، وبني وليد حالتين جديدتين، والجفرة 4 حالات جديدة.

فيما توزعت حالات الشفاء على طرابلس بـ1021 حالة، والعجيلات 15 حالة، و8 حالات في الزاوية الغرب، و83 حالة في مصراتة، و10 حالات في زوارة، و52 حالة في الزاوية المركز، و5 حالات في درج، و62 حالة في سرت، و93 حالة في سبها.

فيما توزعت 35 حالة وفاة، على كل من طرابلس بـ16 حالة، والعجيلات حالتين، وحالة في كل من الزاوية الغرب والسائح وزواره ووازن وبني وليد وظاهر الجبل والشاطئ وسبها والرحيبات والزاوية المركز وجنزور والقره بوللي وترهونة، وحالتين في مصراتة وحالتين في زليتن.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 118 ألفا و631 حالة، منها 18 ألفا و48 حالة نشطة حتى الآن، و1877 وفاة، بينما تعافى 98 ألفا و706 حالات.

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