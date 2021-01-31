روسيا: «معيتيق» مهتم بالحصول على طائرات الركاب والهليكوبتر المدنية

كشفت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم السبت، عن اهتمام نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق بالحصول على الطائرات الروسية وطائرات الهليكوبتر المدنية متعددة المهام، وفق بيان نقلته وكالة «تاس» الروسية.

وأكدت الوزارة الروسية في بيان لها اليوم الأحد، أن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف التقى «معيتيق» خلال زيارته إلى موسكو، مشيرة إلى اهتمام الأخير بالطائرات الروسية، بما في ذلك طائرات الركاب «إس إس جي 100» و«إم سي 21» وطائرات الهليكوبتر المدنية.

وذكرت الوزارة أن الطرفين اتفقا على إقامة مشاريع مشتركة في المجالات الحالية، وذات الأهمية الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والأدوية.

ونقل عن وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف قوله «إننا نرى الإمكانات الهائلة لتنويع المشاريع التجارية وتوسيع حجمها، في مجال التعاون الصناعي عبر مجموعة واسعة من الاتجاهات».

وقالت الوزارة إنه تم خلال الاجتماع استعراض آفاق مشاركة الشركات الروسية، في إعادة تأهيل الأصول الصناعية والطاقة والزراعة والنقل والبنية التحتية الاجتماعية في ليبيا.