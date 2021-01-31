امغيب: مندهش من ترشح بعض الأسماء للحكومة والرئاسي بعدما ارتكبوا جرائم في حق الوطن

بعض الأسماء المرشحة للرئاسي والحكومة كانوا سببا في جلب المرتزقة وإهدار ثروات الوطن

انتقد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، اليوم الأحد، ترشح بعض الأسماء للرئاسي والحكومة، مندهشا من اقتناعه بالترشح لهذه المناصب وقد كانوا سببا في استجلاب المرتزقة والاحتلال التركي إلى البلاد واهدار ثروات وأموال المواطن.

وقال امغيب، في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن الأجدر بهؤلاء هو أن يحرصوا على أن لا تذكر أسماءهم في الإعلام مرة أخرى بعد ما ارتكبوا جرائم بحق الوطن.

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