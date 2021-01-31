عاجل ليبيا الان

امغيب: مندهش من ترشح بعض الأسماء للحكومة والرئاسي بعدما ارتكبوا جرائم في حق الوطن

تم النشر منذُ 23 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بعض الأسماء المرشحة للرئاسي والحكومة كانوا سببا في جلب المرتزقة وإهدار ثروات الوطن

انتقد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، اليوم الأحد، ترشح بعض الأسماء للرئاسي والحكومة، مندهشا من اقتناعه بالترشح لهذه المناصب وقد كانوا سببا في استجلاب المرتزقة والاحتلال التركي إلى البلاد واهدار ثروات وأموال المواطن.

وقال امغيب، في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن الأجدر بهؤلاء هو أن يحرصوا على أن لا تذكر أسماءهم في الإعلام مرة أخرى بعد ما ارتكبوا جرائم بحق الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا أعتقد لو أنك تقدمت انت او أحد الوطنيين من أمثالك ستترك له مندوبه العبثه الأمميه للدعم في ليبيا أي فرصه لتقلد أي منصب قيادي ذلك بأنه ستكون لديك نظافة اليد ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي مكسب مادي لذلك لن يستطع شراءك بالمال او مساومتك بملفات قديمه فلو دعمت العبثه النزهاء من الوطنيين فلن تستفيد منه الدوله الاستعماريه المسيطره علي قرار العبثه الأمميه العابثه بمصير ليبيا منذ أسقاطها للقذافي فهي أي الأمم العابثه بليبيا أسقطت زعيم كان يتصدر المشهد في ليبيا وكان بنظام مشاكس للغرب وآتت من بعده بعملاء بتكليفات مؤقته رئاسي والأعمي للدوله وذلك وبيما ان في تبديل السروح فيه راحه فهاهي مندوبة العبثه الأمميه لديها قائمه طويله عريضه فستختار منهم عملاء ينوبون عن عملاء فلا يجب ان يكون هناك في عبثة الأمم أي أمل او رجاء بأنها ستولي السلطه في ليبيا للنزهاء اهل المروءة والإباء

    رد