الشيباني: الوفاق صرفت المليارات دون تحقيق شيء ملموس على الأرض

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن القاصي والداني والذكي و محدود الذكاء والمتابع للمشهد الليبي واللامبالي يعرف أن حكومة الوفاق غير المعتمدة صرفت المليارات دون تحقيق شيء ملموس على الأرض.

وأكد الشيباني، أن المليارات صرفت مقابل الابتزاز والترضيات وشراء الذمم والولاءات وشراء سكوت أصحاب السلاح والأصوات العالية، أما جبر ضرر ضحايا الانتهاكات وتعويضهم حتى يستطيعون صيانة منازلهم والعودة إلى ديارهم ليس لهم في أموال ليبيا نصيب عندما تصبح الثقافة السائدة ” المال مقابل القوة “، ما لكم كيف تحكمون.

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