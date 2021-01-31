شركة الكهرباء تعلن سرقة أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 700 متر بدائرة توزيع السواني

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، قيام مجموعة من اللصوص بالاعتداء على خط خويلد فرعية اللافي وسرقة أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 700 متر مما تسبب في فقد التغذية على نحو (18) محول و(3) محطات أرضية بدائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة.

وطالبت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في البلاد والتي تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناة المواطن.

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