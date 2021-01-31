بالصور.. المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا يعقد اجتماعه الأول منذ رحيل الكوني

أقيم أمس السبت، بمنتجع قمر الصحراء بمنطقة تويوه جنوب غرب ليبيا، اجتماع المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا، وهو الأول بعد رحيل الشيخ حسين الكوني رئيس المجلس السابق.

وقال المشرف العام للاجتماع محمد صالح إبته، إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع خصص لمناقشة أنشطة رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا فى الفترة من 2018 إلى 2020، وكذلك تدارس وإعادة هيكلة المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا.

وأضاف رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا المكلف أبوبكر الفقي، أن مخرجات الاجتماع شملت تشكيل لجنة للتواصل مع المجلس الأعلى للطوارق، من أجل تحديد آلية ليكون هناك مجلس واحد للطوارق فى ليبيا، يمثل الطوارق في جميع أنحاء البلاد.

وفاة رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق

وأضاف الفقي أن الطوارق فى ليبيا جزء من الوطن، ويرفضون الانقسام والتشظي، «همنا الشاغل هو وحدة ليبيا التي ينشدها كل الليبيين»، موضحا أن الطوارق فى ليبيا ضد تقسيم بلادهم وضد القتل والحرب وينشدون السلام والبناء لكل ليبيا.

وتأسس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا فى عام 2015 بغات.

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