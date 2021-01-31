السفير الأمريكي: نؤيد التصويت في جنيف على مرشحي الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة

علقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، على إعلان بعثة الدعم الأممي في ليبيا عن تسمية المرشحين لحكومة انتقالية موحدة جديدة.

وقال بيان صادر عن السفارة: “تهنئ سفارة الولايات المتحدة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح الشفافة للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتي ستقود ليبيا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021”.

وأضاف البيان “نحن نؤيد بشدة مندوبي الملتقى وهم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير في جنيف للتصويت على هؤلاء المرشحين”.

وأكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، أن المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت أمس السبت قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء وذلك على النحو المبين أدناه بالترتيب الأبجدي للغة العربية.

وأعربت البعثة عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من اعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.