وزير النقل المصري: تطوير الطريق البري سيساهم في نقل البضائع إلى ليبيا

كشف كامل الوزير، وزير النقل المصري، عن خطة لتحقيق الربط بين مصر ودول الجوار، من خلال طريق برى يربط بين 9 دول افريقية والسودان أيضا.

وقال الوزير، إن تطوير الطريق البري والسكك الحديد يستهدف استحداث طريق من السلوم لبنغازي، وهذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية كما سيساهم في نقل البضائع إلى ليبيا، موضحا أن هناك تنسيق مع تشاد حول هل يكون خط السير من السودان أو ليبيا وتم الاستقرار أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو.

وقال الوزير، إن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها وتطوير منظومة السكك الحديدية بالتوازي مع إنشاء القطار الكهربائي السريع.

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