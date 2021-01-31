“الوفاق”: مرتبات يناير لن تتضمن زيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، أن مرتبات يناير للعاملين في القطاعات الإدارية لن تتضمن زيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي.

وقالت الوزارة في بيان طالعته “الساعة 24″، إن مرتبات يناير جُهزت وفقاً لما صرف في ديسمبر العام الماضي، متوقعة أن قرار الزيادة لن ينفذ حتى في فبراير ومارس المقبلين.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي أقر في ديسمبر العام الماضي تفعيل وتعديل القرار رقم «641» لسنة 2013 القاضي بزيادة 20% للعاملين بالجهات العامة، وتعديل حكم باستثناء الجهات التي لديها جداول مرتبات خاصة، أو المقرر لمصلحتهم علاوة تمييز وكذلك العاملون بالخارج