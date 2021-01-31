العباني يدعو البعثة الأممية التقيد بالتشريعات الليبية النافذة

دعا عضو مجلس النواب محمد العباني، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ضرورة التقيد بالتشريعات الليبية النافذة فيما يخص الترشح للمناصب في الدولة.

وقال العباني في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”أتوجه بالشكر والتقدير للسيدات والسادة الذين طلبوا مني الترشح، معتذرا منهم لأن التشريعات النافذة تمنع ترشحي باعتباري عضو مجلس نواب”، موضحا أن المادة (177) من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م. تنص على أنه “لا يحق لعضو المجلس أثناء عضويته الترشح لمنصب رئاسة الوزراء أو وزير في إحدى الوزارات،،،،،،،”.

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يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء بعد اسبوع من تلقي الترشيحات وفرزها من قبل لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.

وأشارت البعثة إلى أن جميع المرشحين قد تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم وأزواجهن وأطفالهم القصّر وتعهدوا أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.