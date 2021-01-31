سيالة يبحث مع زينينغا دور البعثة الأممية في ليبيا

استقبل وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وآخر نتائج مسار الحوار السياسي الليبي، والدور الذي تلعبه البعثة في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن “زينينغا” تم اختياره لهذا المنصب الذي استحدثه الأمين العام للأمم المتحدة أواخر ديسمبر الماضي وفق القرار 2542 لسنة 2020 لخبرته في المجال السياسي والدبلوماسي وكفاءته في التعامل مع الحكومات والأطراف المعنية في حالات النزاع وما بعده.