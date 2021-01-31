البعثة الأممية تعلن عن عقد جلسة حوار رقمي مساء اليوم الأحد

ليبيا – قالت البعثة الأممية إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ستعقد الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد جلسة حوارية مباشرة عبر منصة الحوار الرقمي، بهدف جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.

البعثة نوّهت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار الشفافية ومشاركة عموم الليبيين في العملية السياسية، موضحة أن فريق البعثة بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية، وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها لاحقًا.

من جانبها، أعربت وليامز عن أملها بمشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين وخاصة السيدات والشباب في هذه الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة. كما نشر المكتب الإعلامي للبعثة اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية عبر الرابط التالي:”https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_prerogatives_final_arabic_0.pdf?fbclid=IwAR0rZf-bFPuzwVY5nbpZJ6PcuWhH_QoYzGo5GilqB2aiQw4wSzPYW43y0Hg”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية