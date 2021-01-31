عقيله صالح يلتقي في القبة بمشائخ وأعيان قبائل الحْضُور ببرقة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة بمشائخ وأعيان المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لقبائل الحضور ببرقة، بحضور عضو مجلس النواب عزالدين قويرب.

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، يأتي هذا اللقاء في إطار دعم وتأييد مشائخ مكون الحضور لمبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تحت شعار ” مبادرة السلام من أجل الوطن”.

وأكد عقيلة، على أن وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش، وأن ليبيا لو تركت لليبيين هم قادرون على تجاوز الصعاب كما تجاوز الأجداد صعاب المرحلة التأسيسية، مبيناً أن الأمور على الساحة الليبية مطمئنة وأن كثيرا من المشاكل والعراقيل بأذن الله في طريقها للحل خلال الأسبوع القادم، منها فتح الطريق الساحلي وتجاوز مشكلة السيولة في المصارف الليبية، كل ذلك من خلال جهود الخيرين في كافة أنحاء الوطن.

وأضاف عقيلة، أن ما يحتاجه الوطن هو الترابط والمحافظة على الثوابت الوطنية وهذا ليس غريبا على الليبيين، وأن هناك قضايا وتجاوزات تحدث ولكن الحق قوي، مؤكداً على ضرورة تجاوز الخلافات والصعاب من أجل أن يعم الوطن الخير والرخاء. وأشاد فخامة الرئيس على دور الحضور “سكان المدن” ومساهمتهم الفعالة في حركة الجهاد ضد الغزو الإيطالي وكذلك مساهمتهم الفعالة أثناء عرض قضية ليبيا في الأمم المتحدة حتى نالت استقلالها بجهود وتضحية أبناء الوطن الصادقين من البدو والحضر.

وبحسب الإيجاز الصحفي، أكد المشايخ والأعيان على دعم الوحدة الوطنية مباركين خطوات رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” مؤكدين على أن تأييدهم لكافة الخطوات التي تبذل من أجل أن تسابق ليبيا الزمن نحو مستقبل أفضل.