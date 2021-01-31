مركز العزل بصرمان يواجه نقصا في الاسرة وأسطوانات الأكسجين

كشف مدير مركز العزل والعناية الفائقة ببلدية صرمان، خلال كتاب وجهه لرئيس لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا بالبلدية، عن المختنقات التي يواجهها المركز.

والتي تمثلت في نقص أسطوانات غاز الأكسجين، بالإضافة إلى عدم وجود أي أسرة شاغرة لامتلائها بالمرضى.

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