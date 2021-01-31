الجمهورية يبحث تطوير المنظومة المصرفية

عقد بالعاصمة التونسية، الأيام الماضية، اجتماعًا ضمّ كل من نائب المدير العام لمصرف الجمهورية “نوري ابوفليجة”، وممثلي شركة فينوكس، لبحث آلية تنفيذ مشروع تطوير المنظومة المصرفية وذلك في إطار جهود المصرف الرامية لتطوير وتحديث أنظمة العمل للرقي بمستوي الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن ومواكبة التطوير في الصناعة المصرفية.

وأكد ابوفليجة، خلال الاجتماع، أنّ إطلاق مشروع ترقية المنظومة المصرفية “فلكس كيوب” من نسختها العاملة حاليا إلى الإصدار الحديث سيبدأ اعتبارا من 14/2/2021 حسب خطة التنفيذ المتفق عليها بين المصرف والشركة المنفذة وسيكون إطلاق العمل بالمنظومة خلال الربع الأول من سنة 2022، مضيفا أن عملية تركيب المنظومة ستقوم بها الشركة (فيتو نيكس) الرائدة في هذا المجال.

وأضاف ابوفليجة، أن هذا المشروع كان مقدرا له أن يبدأ خلال الربع الأول من سنة 2020 وتوقف العمل عليه بسبب جائحة كورونا.