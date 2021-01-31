فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل مشايخ وأعيان المجلس الأعلى لقبائل الحضور بإقليم برقة

القبة 31 يناير (وال)-استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمشايخ وأعيان المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لقبائل الحضور بإقليم برقة، بحضور عضو مجلس النواب عزالدين قويرب.

هذا ويأتي هذا اللقاء الذي عقده فخامته يوم أمس بمقر إقامته ببلدية القبة، في إطار دعم وتأييد مشايخ مكون الحضور، مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تحت شعار “مبادرة السلام من أجل الوطن”، حيث السلام والعدل وجهان لعملة واحدة.

وقال فخامته إن ما يحتاجه الوطن هو الترابط والمحافظة على الثوابت الوطنية، وهذا ليس غريب على الليبيين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك قضايا وتجاوزات تحدث ولكن الحق قوي، وأنه لابد من تجاوز الخلافات والصعاب من أجل أن يعم الوطن الخير والرخاء.

ونوه فخامة الرئيس لدور الحضور “سكان المدن”؛ ومساهمتهم الفعّالة في حركة الجهاد ضد الغزو الإيطالي، وكذلك مساهمتهم الفعّالة أثناء عرض قضية ليبيا في الأمم المتحدة حتى نالت استقلالها بجهود وتضحية أبناء الوطن الصادقين من البدو والحضر.

بدوره، أكد مشايخ وأعيان المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لقبائل الحضور بإقليم برقة دعمهم للوحدة الوطنية، مباركين خطوات فخامة رئيس مجلس النواب الذي تقلد زمام أمور البلاد كرئيس لمجلس النواب في ظروف صعبة، استطاع خلالها أن يعبر بها نحو النصر للوطن من خلال دعمه للجيش في معركة القضاء على الإرهاب، وتحرير مدينة بنغازي، ودرنة، ومناطق الجنوب من قبضة الإرهابيين والجماعات الإسلامية المتطرفة، ودعم الحكومة الليبية المؤقتة لتخوض معركة الإصلاح والبناء والتنمية، وتأييدهم لكافة الخطوات التي تُبذل من أجل أن تُسابق ليبيا الزمن نحو مستقبل أفضل. (وال- القبة) ر ت

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