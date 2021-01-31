أعضاء ملتقى الحوار السياسي يجتمعون في جنيف غدا

قالت مصادر صحفية، اليوم الأحد، إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي سيلتقون يوم غد الاثنين، في إطار جولة للمحادثات السياسية في جنيف بسويسرا تستمر حتى 5 فبراير بتيسير من المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأوضحت المصادر، أنه خلال الاجتماع، سيتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي الاختيار بين المرشحين للمناصب في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي، مبينة أن هذه السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة مؤقتة وسيكون مناطاً بها بشكل أساسي قيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر 2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

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