عقيلة صالح: كثير من المشاكل والعراقيل في طريقها للحل خلال الأسبوع القادم

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «على أن وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش»، منوها إلى «أن كثير من المشاكل والعراقيل في طريقها للحل خلال الأسبوع القادم»، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

جاء تأكيد المستشار عقيلة صالح خلال استقباله بمقر إقامته في القبة، أمس السبت، مشايخ وأعيان المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لقبائل الحضور ببرقة بحضور عضو مجلس النواب عزالدين قويرب.

وأضاف المستشار عقيلة صالح خلال اللقاء «إن ليبيا لو تركت لليبيين هم قادرون على تجاوز الصعاب كما تجاوز الأجداد صعاب المرحلة التأسيسية»، مؤكدا «أن الأمور على الساحة الليبية مطمئنة وأن كثير من المشاكل والعراقيل …في طريقها للحل خلال الأسبوع القادم، منها فتح الطريق الساحلي وتجاوز مشكلة السيولة في المصارف الليبية، كل ذلك من خلال جهود الخيرين في كافة أنحاء الوطن».

وأوضح الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن لقاء المستشار عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لقبائل الحضور ببرقة «يأتي في إطار دعم وتأييد مشايخ مكون الحضور مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تحت شعار (مبادرة السلام من أجل الوطن), حيث السلام والعدل وجهان لعملة واحدة».

ورأى المستشار عقيلة صالح في كلمته خلال اللقاء «أن ما يحتاجه الوطن هو الترابط والمحافظة على الثوابت الوطنية وهذا ليس غريب على الليبيين»، مشيرا إلى «أن هناك قضايا وتجاوزات تحدث ولكن الحق قوي»، مؤكدا كذلك «على ضرورة تجاوز الخلافات والصعاب من أجل أن يعم الوطن الخير والرخاء».

وأشاد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على دور الحضور (سكان المدن) ومساهمتهم الفعالة في حركة الجهاد ضد الغزو الإيطالي وكذلك مساهمتهم الفعالة أثناء عرض قضية ليبيا في الأمم المتحدة حتى نالت استقلالها بجهود وتضحية أبناء الوطن الصادقين من البدو والحضر.

من جهتهم أكد المشايخ والأعيان الحاضرين للقاء «على دعم الوحدة الوطنية مباركين خطوات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذى تقلد زمام أمور البلاد كرئيس لمجلس النواب في ظروف صعبة استطاع أن يعبر بها نحو النصر للوطن من خلال دعمه للجيش في معركة القضاء على الإرهاب وتحرير مدينة بنغازي ودرنة ومناطق الجنوب من قبضة الإرهابيين والجماعات الإسلامية المتطرفة ودعم الحكومة الموقتة لتخوض معركة الإصلاح والبناء والتنمية».

كما أكد مشايخ وأعيان المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لقبائل الحضور ببرقة «تأييدهم لكافة الخطوات التي تبذل من أجل أن تسابق ليبيا الزمن نحو مستقبل أفضل» وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا