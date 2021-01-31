تحسن طفيف لليبيا على مؤشر الجريمة.. وطرابلس “غير آمنة”

أصدرت قاعدة البيانات العالمية numbeo ومقرها في صربيا، أحدث تصنيف لها للدول الأكثر والأقل أمانًا في العالم من حيث الجريمة.

مؤشر انتشار الجريمة وقياس درجة الأمان يهدف إلى تقييم المستوى العام للجريمة في 135 دولة حول العالم، أما مستوى الأمان فيسير عكس مؤشر الجريمة تعاقباً؛ فكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على ارتفاع مستوى الأمان والسلامة.

وتُعتبر مستويات الجريمة منخفضة جدًا إذا كانت أقل من 20، أما ما بين 20 إلى 40 فهي منخفضة، وما بين 40 إلى 60 فهي معتدلة، في حين تعتبر مرتفعة إذا كانت بين 60 و80 ، وإذا كانت أعلى من 80 فهي مرتفعة للغاية، ويعتمد مؤشر الجريمة على معايير عديدة؛ مثل جرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب.

وتصدرت فنزويلا في قارة أمريكا الجنوبية التصنيف، إذ اعتبرها التصنيف أنها الدولة الأقل أمانًا في العالم من حيث الجريمة وحصلت على 84.25 درجة في مؤشر الجريمة، و15.75 في مؤشر الأمان.

أما ليبيا فقد حلت في المركز 20، ففي مؤشر الجريمة حصلت على 62.00 درجة بتقييم مرتفع، وفي مؤشر الأمان حصلت على 38.00 درجة، علمًا بأنها في آخر تصنيف حصلت على المركز 19.

وفي تصنيف مؤشر الجريمة والأمان للمدن، جاءت مدينة طرابلس في المركز 50 عالميًا، والثانية عربيًا حيث جاءت قبلها مدينة دمشق السورية.

وحصلت مدينة طرابلس 64.27 درجة على مؤشر الجريمة، و35.73 درجة على مؤشر الأمان، واعتبر التصنيف أن مدينة طرابلس من المدن ذات مستوى الجريمة المرتفع.

وتصدرت قطر التصنيف في مؤشر الأمان حيث حصلت على 87.71، أما مؤشر الجريمة فكانت الأخيرة في التصنيف وحصلت على 12.29 درجة بتقييم منخفض جدًا.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عالميًا والثاني عربيًا في مؤشر الأمان، وعُمان في المركز الرابع عالميًا والثالث عربيًا.

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