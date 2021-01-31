تسجيل 35 وفاة و981 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في آخر تحديث يومي للوضع الوبائي في البلاد، تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 1877، في حين سجلت أمس981 إصابة جديدة بالفيروس.
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قناة ليبيا
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