تسجيل 35 وفاة و981 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في آخر تحديث يومي للوضع الوبائي في البلاد، تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 1877، في حين سجلت أمس981 إصابة جديدة بالفيروس.

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