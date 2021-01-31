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رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الشهيد سهيل الأطرش ببنغازي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتح رئيس الحكومة عبد الله الثني، مستشفى الشهيد سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون في مدينة بنغازي، بعد صيانته وتجهيزه لتعويض الضرر الشامل الذي لحق به من قبل الجماعات الإرهابية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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