رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الشهيد سهيل الأطرش ببنغازي

افتتح رئيس الحكومة عبد الله الثني، مستشفى الشهيد سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون في مدينة بنغازي، بعد صيانته وتجهيزه لتعويض الضرر الشامل الذي لحق به من قبل الجماعات الإرهابية.
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