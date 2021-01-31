ملتقى خُبراء العمل الاجتماعي يناقش ملف المعاشات الأساسية

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31 January, 2021

شددت توصيات ملتقى خبراء العمل الاجتماعي الذي نظم برعاية صندوق الضمان الاجتماعي على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالمعاشات الأساسية وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والأطراف الصناعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وخلال أعمال الملتقى الذي عقد الخميس ببنغازي تحت شعار “الحماية الاجتماعية أمن وتنمية” تمت صياغة التوصيات من واقع تجارب العمل اليومي لصندوق الضمان الاجتماعي والذي عرض جداول الدراسات والتخطيط التي أقيمت على المؤسسات الاجتماعية وقدمت نتائجها كخلاصة للعمل على تعديل التشريعات المتعلقة بالمعاشات الأساسية وقضية ذوي الاحتياجات الخاصة والأطراف الصناعية وقضية مؤسسات الرعاية الاجتماعية.