لجنة مكافحة كورونا ببنغازي تفرض غرامة 50 دينارا على عدم ارتداء الكمامة

أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ، القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن فرض غرامات مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
وجاء في القرار، غرامة 50 دينار على كل شخص لا يرتدي الكمامة داخل الأماكن العامة ، وغرامة بعشرة ألاف دينار على كل صاحب نشاط تجاري يسمح بالدخول للأشخاص بدون ارتداء الكمامة وعدم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وغرامة عشرة ألاف دينار على كل الأندية الرياضية المخالفة لتعليمات حضور الجمهور، على أن يتولى جهاز الحرس البلدي جباية الغرامات المفروضة بموجب إيصال.
وقال المركز الإعلامي للجنة في إيجاز صحفى، إن اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا قررت فرض غرامات مالية على كل مخالف للتدابير الاحترازية ويتولى جهاز الحرس البلدي جباية الغرامات من المخالفين وفقا للوائح والقوانين المالية المعمول بها، وذلك في إطار الخطوات الأخيرة من السباق ضد مكافحة جائحة كورونا وفي ضوء الاستهتار بالتدابير الاحترازية التي من شأنها التقليل من انتشار الوباء والحفاظ على الصحة العامة .
أضف تعليقـك