لجنة مكافحة كورونا ببنغازي تفرض غرامة 50 دينارا على عدم ارتداء الكمامة

أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ، القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن فرض غرامات مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وجاء في القرار، غرامة 50 دينار على كل شخص لا يرتدي الكمامة داخل الأماكن العامة ، وغرامة بعشرة ألاف دينار على كل صاحب نشاط تجاري يسمح بالدخول للأشخاص بدون ارتداء الكمامة وعدم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وغرامة عشرة ألاف دينار على كل الأندية الرياضية المخالفة لتعليمات حضور الجمهور، على أن يتولى جهاز الحرس البلدي جباية الغرامات المفروضة بموجب إيصال.

وقال المركز الإعلامي للجنة في إيجاز صحفى، إن اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا قررت فرض غرامات مالية على كل مخالف للتدابير الاحترازية ويتولى جهاز الحرس البلدي جباية الغرامات من المخالفين وفقا للوائح والقوانين المالية المعمول بها، وذلك في إطار الخطوات الأخيرة من السباق ضد مكافحة جائحة كورونا وفي ضوء الاستهتار بالتدابير الاحترازية التي من شأنها التقليل من انتشار الوباء والحفاظ على الصحة العامة .