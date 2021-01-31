وزارة الصناعة الروسية: معيتيق أظهر اهتماما بالطائرات الروسية المدنية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف التقى نائب رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق خلال زيارته إلى موسكو.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن معيتيق أعرب عن اهتمامه بالطائرات الروسية بما في ذلك طائرات الركاب «إس إس جي 100» و«إم سي 21» وطائرات الهليكوبتر المدنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين اتفقا على إقامة مشاريع مشتركة في المجالات الحالية، وذات الأهمية الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والأدوية، لافته إلى أنه تم استعراض آفاق مشاركة الشركات الروسية، في إعادة تأهيل الأصول الصناعية والطاقة والزراعة والنقل والبنية التحتية الاجتماعية في ليبيا.

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