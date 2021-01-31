ورشة عمل لتطوير ميناء درنة البحري

نظمت شبكة مجتمع الأعمال، والاتحاد العام للغرف التجارية بليبيا، ورشة عمل لبحث سبل تطوير ميناء درنة البحري، في مقر الغرفة التجارية بالبلدية، وذلك بحضور مدير ميناء درنة البحري، وأعضاء من جهاز حرس الجمارك.
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قناة ليبيا
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