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ورشة عمل لتطوير ميناء درنة البحري

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت شبكة مجتمع الأعمال، والاتحاد العام للغرف التجارية بليبيا، ورشة عمل لبحث سبل تطوير ميناء درنة البحري، في مقر الغرفة التجارية بالبلدية، وذلك بحضور مدير ميناء درنة البحري، وأعضاء من جهاز حرس الجمارك.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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