“خارجية الوفاق”: سيالة يبحث الأوضاع الليبية مع منسق البعثة الأممية

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة لقاء اليوم الأحد مع ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجي بحكومة الوفاق، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع فى ليبيا، وآخر نتائج مسار الحوار السياسى الليبى، والدور الذى تلعبه البعثة فى سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى ليبيا.

يشار إلى أن زينينغا تم اختياره لهذا المنصب الذى استحدثه الأمين العام للأمم المتحدة أواخر ديسمبر الماضى، وفق القرار 2542 لسنة 2020 لخبرته الطويلة فى المجال السياسى والدبلوماسى وكفاءته فى التعامل مع الحكومات والأطراف المعنية فى حالات النزاع وما بعده.