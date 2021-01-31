شاب من سبها يسعى لتأهيل أقرانه في مهنة السباكة

يسعى الكثير من شباب مدينة سبها إلى تحصيل مصدر دخل مستقل ومنتظم، عن طريق تعلم الحرف والمهن التي لا تتوفر فيها عمالة محلية، كمهنة السباكة، والتي يتدرب عليها الشاب قرين منذ أسابيع ضمن مشروع مركز “قدرة” للتدريب والتطوير، ساعيا لتأهيل مجموعة من شباب المدينة في هذا المجال، الذي ما زال يشهد نقصا واضحا في العمالة المحلية.
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قناة ليبيا
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