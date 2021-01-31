نورلاند: التواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة يتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، إن المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير.

وأعرب نورلاند في بيان له نشر عبر صفحته السفارة الأمريكية لدى ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تأييده بشدة لمندوبي الملتقى و هم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير في جنيف للتصويت على المرشحين للعمل في الحكومة المؤقتة الموحدة الجديدةوالتي ستقود ليبيا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

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