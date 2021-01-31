غرامات مالية على من يخالف تدابير الوقائية من كورونا

أصدر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا – رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عبدالرازق الناظوري، قرار بفرض غرامات مالية على المخالفين للتدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع انتشار الجائحة بالاستناد على القانون الصحي رقم 160 لسنة 1973 ميلادي.

ونص القرار، على توقيع 50 دينار ليبي كغرامة على كل شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة، وعشرة آلاف دينار ليبي غرامة على كل صاحب نشاط تجاري يسمح للأشخاص بالدخول لمقر نشاطه دون ارتداء الكمامة، وعشرة آلاف دينار غرامة على الأندية الرياضية التي تسمح لجمهورها بحضور الأنشطة، على أن يتولى جهاز الحرس البلدي جباية الغرامات المالية وفقا للنماذج المعدة من الدولة.