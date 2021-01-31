مكافحة كورونا بالمؤقتة: 50 دينار غرامة عدم ارتداء الكمامة

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، فرض غرامات مالية على المخالفين للتدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع انتشار كورونا، بالاستناد إلى القانون الصحي رقم 160 لسنة 1973 ميلادي.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر موقع التواص الاجتماعي “فيسبوك”، أن القرار يشمل فرض 50 دينار كغرامة على كل شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة.

وأضافت اللجنة، أن القرار يقضي بفرض غرامة عشرة آلاف دينار على كل صاحب نشاط تجاري يسمح للأشخاص بالدخول لمقر نشاطه دون ارتداء الكمامة.

وذكرت اللجنة، أن القرار يشمل فرض عشرة آلاف دينار غرامة على الأندية الرياضية التي تسمح لجمهورها بحضور الأنشطة.

وشددت اللجنة، على أن جهاز الحرس البلدي معني بجباية الغرامات المالية من المخالفين للقرارات وفقا للنماذج المعدة من الدولة.

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