بلدية سرت تبحث الترتيبات والتجهيزات لاستقبال الاجتماع الثاني للجنة 5+5

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم الأحد، اجتماعا مع مدراء فروع الشركات الخدمية، وعدد من مدراء الأجهزة الحكومية ،خصص لبحث الترتيبات والتجهيزات لاستقبال واحتضان مدينة سرت الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة 5 +5 خلال الايام المقبلة في 4 فبراير المقبل بمقر اللجنة.

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، تناول الاجتماع الاطمئنان على الإجراءات المتخذة والتي تقوم به هذه الشركات الخدمية بالمدينة في إطار الإعداد وتوفير الإمكانيات المتاحة لدي الشركات بسرت، وكذلك بحث أخر المستجدات حول ما يتعلق بتوقف الوحدة الأولي لمحطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بالقبيبة بسرت والاجراءات المتخذة من الشركة العامة للكهرباء بشأن الاسراع بصيانتها من قبل خبراء مختصيين.

كما بحث رئيس المجلس التسييرى والحضور الاحتياجات لفرع جهاز الشرطة الكهربائية بسرت، إضافة إلي متابعة حملة النظافة الواسعة التي تقوم بة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت ونقل تكدسات القمامة إلى المكب خارج المدينة.

وضم الأجتماع مدير لجنة الإدارة بالشركة العامة لخدمات النظافة بسرت بشير لأحرش، ومدير فرع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الشرقية الوسطى حماد فرج ، ورئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء بسرت رمضان أبوشوفة، ومدير مكتب شركة هاتف ليبيا بسرت أحمد يوسف و مدير مكتب جهاز الشرطة الكهربائية بسرت عقيد علي النعاس، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل، ومدير مكتب شؤون عميد البلدية علي الزياني ومندوب عن مكتب النائب العام مصباح الغويل .