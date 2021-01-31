الشريف: الإخوان نجحوا في اختراق قائمة البعثة الأممية بشخصيات غير معروفة

قال المحلل السياسي سنوسي الشريف، الأحد، إن تيار الإسلام السياسي نجح في زرع أكثر من شخصية قريبة منه في قوائم الشخصيات المرشحة لمناصب المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة .

وأوضح الشريف، في تصريحات صحفية، أن هذا التيار تحالف مع الليبيين المقيمين في الخارج، وبعض قيادات المنطقة الغربية ، ونجحوا في تحريض العديد من الأشخاص للتقدم لتلك المناصب. ومن خلال القائمتين، مبينا أن وجود هذا العدد الكبير في القائمتين، التي أعلنتها البعثة الأممية، سيمكن التيارات التي لا مؤيدين لها عبر ممثلي الجنوب والشرق، من الوصول لأحد المنصبين، أو مناصب النواب على الأقل، لأن الاختيار عن الاقليم لن يتم في هذه الحالة، وسيذهب الاختيار إلى المجمع العام بنظام القوائم .

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