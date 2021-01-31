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الشريف: الإخوان نجحوا في اختراق قائمة البعثة الأممية بشخصيات غير معروفة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المحلل السياسي سنوسي الشريف، الأحد، إن تيار الإسلام السياسي نجح في زرع أكثر من شخصية قريبة منه في قوائم الشخصيات المرشحة لمناصب المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة .

وأوضح الشريف، في تصريحات صحفية، أن هذا التيار تحالف مع الليبيين المقيمين في الخارج، وبعض قيادات المنطقة الغربية ، ونجحوا في تحريض العديد من الأشخاص للتقدم لتلك المناصب. ومن خلال القائمتين، مبينا أن وجود هذا العدد الكبير في القائمتين، التي أعلنتها البعثة الأممية، سيمكن التيارات التي لا مؤيدين لها عبر ممثلي الجنوب والشرق، من الوصول لأحد المنصبين، أو مناصب النواب على الأقل، لأن الاختيار عن الاقليم لن يتم في هذه الحالة، وسيذهب الاختيار إلى المجمع العام بنظام القوائم .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • لأنه فرع من افرع الماسونيه العالميه لكنه بلسان عربي فللماسونيه ادواتها التي بها تصل الي مبتاغاها والمال اهم الادوات التي يملكها هذا المحفل الذي بدأ في الخروج للعلن في ليبيا بعدما الصهيونيه العالميه أسقطت القذافي الذي كان عافس عليهم أما كشعبيه باقتناع بهم فليس لهم اي شبيعه فكل من اعرفه يسر لي بأنه يبصق علي شعار هؤلاء الضالين المضلين كلما رأه ولكن الطماع والذي يريد ان يستفيد منهم بعدما رأي بسطهم لنفوذهم علي شعب الغلبان فهو يطبق قول الشاعر [ اذا آتاك الزمان بضره فألبس له ثوبا من الرضا واشطح للقرد في صولته وقل يا حسرة علي مامضي ]

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