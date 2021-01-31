العلاقي: حتى البعثة الأممية اشترطت موافقة القانون الليبي للمرشحين من القضاء

هاجم وزير العدل السابق محمد العلاقي المدافعين عن ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، لمنصب رئيس المجلس الرئاسي بالسلطة التنفيذية الجديدة.

واعتبر العلاقي في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، أن هذا الترشح يمس استقلال القضاء، مستدلا على ذلك بتصريح البعثة الأممية ضرورة أن يكون ترشح المرشحين من السلطات القضائية والعسكرية متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية.

وتساءل الوزير السابق: “كيف سيكون موقف أنصار الفقه التبريري من هذا، وهم الذين قالوا إن قانون نظام القضاء لا يطبق بحجة أن الموضوع يخضع لمنظمة دولية، وأن القانون الداخلي ليس له علاقة؟”.

واستكمل: “وكيف سيكون حال الذين اعترضوا بمقولة أن استقلال القضاء ليس له علاقة بنصوص قانون القضاء، الإمرة الواجبة التطبيق؟”.

واختتم قائلا: “سيتكفل فرسان القانون من المحامين والقضاة بتعليمكم شرح نصوص قانون نظام القضاء، وهم الذين تعلموا ودرسوا القانون عملياً على أيديكم وأنتم محامون وقضاة كبار”.

يشار إلى أن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، أعلنت عن تفاجئها بأن رئيس السلطة القضائية المستشار محمد الحافي يرشح نفسه للسلطة التنفيذية، واعتبرت ذلك انتهاكا خطيرا وغير مسبوق لمبدأ الفصل بين السلطات.

ودعت الجمعية الحافي في بيان لها أمس السبت، إلى سحب ترشحه أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا حفاظا على هيبة القضاء واستقلاليته ووحدته، على حد قولها.