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الثني يلتقي وفدا من أعيان ومشائخ وحكماء ورفلة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني اليوم الأحد، وفدا من مشائخ وأعيان وحكماء قبيلة ورفلة.

وثمن الوفد عمل الحكومة الليبية ورئيسها عبدالله الثني في تقديم الخدمات وتسيير الأمور الحياتية على أكمل وجه رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا على وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين، وأن وحدة الوطن لا مساومة عليها.

بدوره، أثنى الثني على موقف قبائل ورفلة في دعم الشرعية والوقوف خلفها في خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب وبناء دولة القانون والمؤسسات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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