مصدر بملتقى الحوار: إعلان السلطة التنفيذية الجديدة 5 فبراير المقبل

أكد مصدر في ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن اللجنة المكلفة بفرز أسماء المرشحين الـ 45 للسلطة التنفيذية الجديدة، والمتعلقة بمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس الحكومة، بدأت فعليا بتحديد مدى مطابقة الشخصيات المتقدمة للشروط التي وضعت من قبل البعثة الأممية ولجنة الحوار.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، أن أعضاء الملتقى سيتوجهون اليوم إلى جنيف لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، مبينا أن عملية الانتخاب ”ستتم على مرحلتين، أولاهما ستكون من خلال مجمعات الأقاليم، كل على حدة، ويجب أن يحصل فيها المترشح على نسبة الـ70% من الأصوات من أجل الحصول على المنصب“.

وقال المصدر، إن المرحلة الثانية، ستكون في حالة تعثر تحقيق نسبة الـ70%، حيث سيتم اللجوء إلى اتباع نظام القائمة لكل المرشحين، بحدود 4 قوائم على الأكثر، مضيفا أن هذه القوائم ستدخل المرحلة الثانية من خلال تصويت المجمع العام لأعضاء الملتقى السياسي.

ولفت المصدر، إلى أن آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة حُسمت من خلال اللجنة الاستشارية، التي وضعت تصورا، وتم التصويت عليه من قبل جميع أعضاء الملتقى، موضحا أن ”أمامهم الآن مهمة اختيار أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه سيتم إعلان السلطة الجديدة يوم 5 فبراير المقبل“.

وأشار المصدر إلى أنه ستكون على أجندة جدول أعمال الملتقى في جنيف، طرح المرشحين رؤاهم للمرحلة الجديدة، وكذلك برامجهم من خلال منصبي الرئاسي والحكومة على مدار يومين تقريبا، ثم تبدأ عملية التصويت من خلال المجمعات الانتخابية.

وشدد على أنه من الوارد أن يتم خروج بعض أسماء المرشحين بعد خضوعهم للفحص من قبل لجنة الفرز، التي ستحدد مدى انطباق سيرهم للشروط الموضوعة.

وبين المصدر، أنه بخصوص النقطة التي أثارت جدلا كثيرا والمتعلقة بالمرشحين من الهيئات القضائية والعسكرية، فإن هذا الأمر يخضع إلى مدونة الأمم المتحدة، ولجنة الصياغة؛ لمعرفة هل يوجد عائق عسكري أو قضائي أمام أحد المترشحين، مشيرا إلى أنه سيتم النظر من قبل البعثة الأممية في هذا الشرط قبل التصويت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24